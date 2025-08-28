Четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные лечатся амбулаторно

ТЮМЕНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Временно закрыли один из корпусов тобольской базы отдыха "Сказка" по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений после массовой госпитализации 10 человек, включая несовершеннолетних, после посещения бассейна. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Постановлением Тобольского городского суда ИП Речапов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ. <...> 19 августа 2025 года во время празднования дня рождения у отдыхающих, в том числе несовершеннолетних детей, появились симптомы кашля, одышки, тошноты, слезотечения, ринита", - говорится в сообщении.

Уточняется, что четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные находятся на амбулаторном лечении.

Среди нарушений также обнаружили отсутствие ножных ванн с проточной водой, маркировок на уборочном инвентаре и регистрации результатов лабораторного контроля. Суд приостановил деятельность корпуса на 30 суток с 21 августа 2025 года.