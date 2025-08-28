Состояние одного пострадавшего ребенка оценивается как тяжелое, двоих - как средней тяжести

СУХУМ, 28 августа. /ТАСС/. Трое детей из РФ, пострадавших в результате аварии в Абхазии, доставлены в медучреждения Сочи для дальнейшего лечения. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Минздрава Абхазии Дамей Касландзия.

Ранее начальник ГАИ Абхазии Дамей Авидзба сообщил о произошедшем вечером 26 августа ДТП в Гагрском районе, в результате которого пострадали 22 туриста из РФ.

"Троих детей, пострадавших в ДТП, произошедшем 26 августа в Гагрском районе, Минздрав Абхазии совместно с Минздравом Российской Федерации доставили в медучреждения г. Сочи. Состояние здоровья одного ребенка оценивается как тяжелое, двоих - как средней тяжести. Всего в аварии пострадали 22 человека, всем была оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме", - сказал Касландзия.

Пресс-секретарь уточнил, что только троим из 22 человек понадобилось стационарное лечение, остальные находятся на амбулаторном лечении либо отказались от медицинской помощи.

Касландзия отметил, что ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения Абхазии Эдуарда Бутбы, который информирует руководство Абхазии о состоянии здоровья пациентов.