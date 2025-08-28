Музыканта Psy обвинили в незаконном получении рецептов на психотропные препараты

СЕУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Полиция Южной Кореи проводит расследование в отношении музыкального исполнителя Psy (настоящее имя - Пак Чжэ Сан), получившего всемирную известность благодаря хиту Gangnam Style. Он обвиняется в незаконном получении рецептов на психотропные препараты, сообщило агентство Yonhap.

По его информации, правоохранительные органы задержали артиста и его врача по подозрениям в нарушении закона о медицинском обслуживании. Следствие полагает, что Psy с 2022 года получал в одной из больниц Сеула рецепты на Xanax (алпразолам) и Stilnox (золпидем), которые используются для лечения нарушений сна, а также при тревожности и депрессии, без проведения положенных при этом предварительных персональных консультаций. Рецепты от его имени, как сообщается, забирали третьи лица, включая его менеджера, что запрещено по закону. Агентство поясняет, что Xanax и Stilnox относятся к категории психотропных препаратов с высоким риском возникновения зависимости, поэтому личный контроль за принимающими их пациентами обязателен.

Согласно материалу, врач артиста обвинения отрицает, утверждая, что консультации с Psy проводились дистанционно. В музыкальном агентстве P Nation, создателем и владельцем которого является Пак Чжэ Сан, признали, что получение рецептов на имя исполнителя другими людьми было "явной ошибкой", и принесли извинения.

"У Psy диагностировано хроническое расстройство сна, и он принимает снотворное по предписанию своего врача. Но рецепты по доверенности не [выдавались], хотя в некоторых случаях лекарства от его имени получали третьи лица", - приводит Yonhap заявление компании.

Psy - известный южнокорейский музыкальный исполнитель, автор песен и юмористических видео. Он родился 31 декабря 1977 года в Сеуле в богатой семье. Свой первый музыкальный альбом выпустил в 2001 году. Международного признания артист добился в 2012 году, когда вышла его песня Gangnam Style, дебютировавшая на второй строчке поп-чарта Billboard Hot 100 в США. Клип на эту композицию впервые в истории YouTube собрал более 1 млрд просмотров.