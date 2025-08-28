Его также лишили права заниматься администрированием сайтов сроком на два года

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Житель Ялты приговорен к двум годам лишения свободы за то, что в чатах призывал к насилию над русскими и активно поддерживал действия Вооруженных сил Украины, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Житель города Ялты 1980 года рождения в украинских чат-сообществах размещал комментарии русофобского содержания. В постах мужчина оскорбительно отзывался в отношении русского населения и активно поддерживал действия ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что действия мужчины были выявлены сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет), санкция которой предполагает до пяти лет лишения свободы.

Отмечается, что проведенная экспертиза доказала, что тексты содержат призывы к совершению насильственных действий по отношению к людям одной национальности - русским.

"Ялтинский городской суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к двум годам в колонии-поселении и лишению права заниматься администрированием сайтов сроком на два года. Приговор законную силу не вступил", - добавили в пресс-службе.