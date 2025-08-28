Tсть локальные отключения потребителей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Энергообъекты в ряде областей Украины получили повреждения после ночных взрывов на Украине, есть локальные отключения потребителей. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Повреждены энергообъекты в нескольких областях", - говорится в Telegram-канале компании. В каких именно областях были попадания по энергообъектам, в сообщении не уточняется.

Ранее лишь власти Винницкой области сообщили о повреждении сразу нескольких объектов энергетики в регионе, в результате обесточены оказались 60 тыс. потребителей. Также компания "Укржелдорога" заявила о повреждении инфраструктуры железнодорожного узла в Казатине Винницкой области.

В ночь на четверг воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, в Киеве сирены звучали на протяжении более девяти часов. Помимо украинской столицы, взрывы произошли в Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье.