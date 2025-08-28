Еще одна пассажирка получила травмы

ОРЕЛ, 28 августа. /ТАСС/. Несовершеннолетняя девушка погибла, еще одна госпитализирована в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Ливенском районе Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По информации пресс-службы, авария произошла вечером 27 августа. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 "Богдан" двигался по дороге Ливны - Навесное и выехал на полосу встречного движения в разрешенном месте, где столкнулся с автобусом ПАЗ под управлением водителя 2002 года рождения.

"В результате ДТП телесные повреждения получили несовершеннолетние пассажирки автомобиля ВАЗ-2110: погибла девушка 2010 г. р., девушка 2007 г. р. - госпитализирована", - сказано в сообщении.