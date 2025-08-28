Для жителей подготовили ПВР

КРАСНОЯРСК, 28 августа. /ТАСС/. Три жилых дома и 12 приусадебных участка подтопило в селе Солгон в Ужурском районе Красноярского края из-за паводка. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

"В результате прошедших дождей поднялся уровень воды в реке Солгон в одноименном селе, в результате чего произошло затопление трех жилых домов, 12 приусадебных участков. Для откачки воды с затопленных территорий в готовности три мотопомпы общей производительностью 75 кубометров в час", - говорится в сообщении.

Подготовлен один пункт временного размещения на базе общежития. Он рассчитан на 15 человек, в настоящий момент людей там нет.

Ранее ГУ МЧС по краю сообщало, что в центральных и южных районах региона возможно возникновение дождевых паводков и поднятие уровня воды в реках.

В селе Солгон, находящемся на юго-западе края, проживает 1,5 тыс. человек.