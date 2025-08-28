Александра Помогайбо госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом лопатки и ушибами

ПЕНЗА, 28 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту избиения главы Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"По данному факту следственными органами СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - отмечается в сообщении.

Днем в среду житель Каменки в ходе конфликта нанес главе района несколько ударов металлической трубой. Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом лопатки и ушибами. По предварительным данным, причиной нападения стало то, что глава района пытался добиться от мужчины соблюдения правил городского благоустройства и устранения нарушений на участке, прилегающем к его домовладению.