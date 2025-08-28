На Херсонщине от ударов ВСУ за сутки погиб один человек

Еще один ранен

ГЕНИЧЕСК, 28 августа. /ТАСС/. Мирная жительница погибла, еще одна получила ранение в результате ударов Вооруженных сил Украины по территории Херсонской области за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"За последние сутки из-за агрессии киевского режима погиб один человек, один получил ранения. В Раденске Алешкинского округа снаряд попал в легковой автомобиль. Погибла женщина 1963 года рождения. В Великих Копанях от обстрела пострадала женщина 1985 года рождения, помощь оказана на месте", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо добавил, что в Великих Копанях также повреждена автомобильная газозаправочная станция, несколько автомобилей и здание магазина.

"В селе Раденск снаряд попал в торговое помещение. Пожары ликвидированы силами местных жителей. В Каховке снаряды вызвали возгорание сухой травы и хозяйственных построек, повреждены три автомобиля", - перечислил глава Херсонщины.

Украинские военные также обстреливали Алешки, Днепряны, Кардашинку, Новую Каховку, Новую Маячку, Обрывку, Тарасовку и Пролетарку.