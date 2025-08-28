В Киеве повреждено здание миссии ЕС

Пострадавших среди евродипломатов нет, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Здание миссии Евросоюза в столице Украины Киеве повреждено после ночных авиаударов, там выбиты окна, пострадавших среди евродипломатов нет. Об этом сообщили в X глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они не уточнили, являются ли повреждения здания миссии ЕС результатом работы украинской ПВО или авиаудара.

"Ночью в Киеве также ударили по миссии ЕС. Наш персонал невредим", - написала фон дер Ляйен. Также она призвала Россию "немедленно прекратить удары" и "начать переговоры". То же самое повторил Кошта, добавив, что Евросоюз "не запугать".

Еврокомиссар по реагированию на кризисы Аджа Лябиб уточнила, что в здании миссии ЕС в Киеве "выбиты окна и обвалился потолок".

Миссия ЕС находится в офисном здании в Киеве рядом с крупным депо "Укржелдороги", которая осуществляет перевозки в том числе вооружений, поставляемых странами ЕС.