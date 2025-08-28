Еще одного несовершеннолетнего госпитализировали

ИРКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Несовершеннолетний погиб из-за взрыва неустановленного предмета в Кызылском районе Тувы. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Туве.

"Сегодня около 14:00 (10:00 мск - прим. ТАСС) в правоохранительные органы поступило сообщение о взрыве неустановленного предмета, в результате которого скончался несовершеннолетний. По данному факту следователем по особо важным делам СУ СК России по Республике Тыва организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, взрыв произошел в Кызылском районе. В прокуратуре региона ТАСС пояснили, что в результате происшествия также был госпитализирован еще один ребенок. "По данному факту прокуратура Республики Тыва организовала проверку", - добавили в ведомстве

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.