МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к 14 годам лишения свободы мужчину, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2015 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Собранные <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Оренбургской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Приговором Дорогомиловского районного суда города Москвы ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что 24 августа 2015 года осужденный в квартире жилого дома в Береговом проезде нанес несколько колото-резаных ранений своим знакомым. От полученных повреждений один из мужчин умер на месте происшествия, а обвиняемый скрылся.

На первоначальном этапе преступника установить не удалось. Однако при проведении дополнительных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось восстановить фотоизображение предполагаемого фигуранта с камер видеонаблюдения. Полученное изображение показали свидетелю, который опознал мужчину.