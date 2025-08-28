Его размер еще не оценили

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Около 360 га лесных территорий пострадали в Ростовской области из-за крупных лесных пожаров, которых было более 32 в этом сезоне. Ущерб еще не подсчитан, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь на встрече с журналистами.

"Тема печальная, 32 ландшафтных пожара было зарегистрировано. Порядка 360 гектаров [лесов] пострадало, фактически выгорело. И ущерб сейчас до конца еще не оценен. Но здесь даже не столько в деньгах, в миллионах, можно измерить, сколько в нарушении экологического баланса и утрате зачастую уникальных лесов, которые, конечно, восстановить будет в этом виде достаточно сложно. Но это надо делать", - сказал Слюсарь.

Врио губернатора отметил, что объем компенсационных посадок лесных культур в 2025 году составит 1 350 га для Ростовской области. Часть саженцев выращиваются в питомниках региона, часть - закупают в других территориях. Однако, по словам Слюсаря, проблема есть также в приживаемости растений и в сохранении экологического баланса после высадки лесных культур. В этом ключе власти намерены работать с местными учеными и экологами. Помимо прочего, в Ростовской области планируют создать несколько новых питомников для проращивания саженцев - в Тарасовском районе такой объект уже строят, в Обливском районе прорабатывают план его создания.