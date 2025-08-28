В Самарской области экс-главу бюро медсоцэкспертизы осудили за взятки

Его приговорили к четырем годам колонии строгого режима

САМАРА, 28 августа. /ТАСС/. Бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы в Самарской области осужден на четыре года колонии по делу о получении взяток за фиктивное установление инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Собранные <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю бюро №4 медико-социальной экспертизы ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области". Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных <...> ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки)", - говорится в сообщении. Фигуранта обвиняли по нескольким пунктам этой статьи, предусматривающим различный размер взяток и наличие предварительного сговора группой лиц.

Следствие и суд установили, что с 2017 по 2022 год осужденный получил от граждан незаконное вознаграждение от 35 тыс. до 500 тыс. рублей за фиктивное установление инвалидности. Ложные сведения были внесены в документацию относительно восьми человек. Суд приговорил фигуранта к четырем годам колонии строгого режима.

Ранее в регионе был вынесен приговор в отношении еще четверых бывших руководителей подразделений регионального главного бюро медико-социальной экспертизы за аналогичные преступления, совершенные в тот же период. Суд приговорил их к срокам в колонии от 8 до 11 лет и штрафам.

В марте 2025 года следственные органы возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении бывшего руководителя бюро медико-социальной экспертизы в Тольятти. По версии следствия, в 2019 году обвиняемая получила взятку на сумму не менее 1,2 млн рублей от граждан за изготовление медицинских документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии заболеваний.

В апреле 2024 года Самарский районный суд Самары приговорил бывшего руководителя регионального бюро медико-социальной экспертизы Дмитрия Драча и его заместителя Александра Кудряшова к девяти и восьми с половиной годам соответственно за злоупотребление должностными полномочиями при заключении контактов на аренду помещений. Общий ущерб бюджету от их действий превысил 250 млн рублей.