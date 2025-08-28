В Екатеринбурге арестовали блогера Уланову

Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу блогеру Екатерине Улановой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ранее местные СМИ сообщали, что Уланова совместно со своим мужем похищала деньги под предлогом оплаты поставок бытовой техники, мобильных телефонов и брендовых вещей в онлайн-магазине "Ulanova Бюро" - ущерб от ее действий составил свыше 200 млн рублей.

"Екатерина Уланова обвиняется в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 159 УК РФ. Судом ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с установлением ряда запретов, в том числе на пользование интернетом. <…> Суд изменил меру пресечения Екатерине Улановой на заключение под стражу на срок по 1 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что поводом для ужесточения меры пресечения послужило нарушение обвиняемой одного из установленных судебных запретов. Уланова была взята под стражу в зале суда.