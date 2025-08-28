Позже сирены сработали в Киеве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога охватила еще восемь регионов Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены работают в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Позже сирены сработали в Киеве.

Ночью и утром в столице дважды объявляли воздушную тревогу. Поступали сообщения о многочисленных взрывах. Для тушения пожаров привлекалась авиация, а Киев затянуло смогом.

В новость внесены изменения (14:43 мск) - добавлена информация о предупреждении в Киеве.