Помимо профилактики и объяснений, власти вынуждены применять штрафы к нарушителям, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. В Ростовской области выявлены первые два случая нарушения указа о запрете публикации фото- и видеоматериалов последствий атак беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в ходе пресс-конференции.

"Нарушители есть, к сожалению, целых двое, которых мы уже отфиксировали. Их, конечно, большее количество. Но тех, кого поймали - два человека, им вынесены протоколы совершения административного правонарушения с соответствующими штрафами", - сказал Слюсарь.

Он подчеркнул, что публикация материалов о местах прилетов представляет ценную разведывательную информацию для противника. Врио губернатора отметил, что такие действия могут приводить к печальным последствиям, включая повторные обстрелы мест ликвидации последствий.

"Для нормального, здорового, умственно полноценного человека снимать прилет по жилым домам или по промышленным предприятиям, по другим, и выкладывать это в сеть, должно стать антинормой", - заявил он.

Слюсарь также добавил, что помимо профилактики и объяснений, власти вынуждены применять штрафные санкции к нарушителям. Он выразил надежду, что понимание опасности таких публикаций будет расти среди населения.

11 августа власти Ростовской области запретили съемку атак беспилотников в регионе, а также публикацию такого контента в сети Интернет для обеспечения безопасности. За несанкционированную съемку и распространение материалов для физлиц предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 40 тыс. рублей, для юрлиц - до 400 тыс. рублей.