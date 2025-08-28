В Кузбассе в ДТП с автобусом погиб один человек

Еще пять получили ранения

КЕМЕРОВО, 28 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом в городе Киселевске Кемеровской области. Один человек погиб, еще пятеро получили травмы, сообщили в ГУ МВД по региону.

"Предварительно установлено, что 24-летний водитель автомобиля "Лада Приора" при совершении обгона на нерегулируемом перекрестке не убедился в безопасности маневра и столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом ПАЗ, поворачивавшим налево", - говорится в сообщении.

В результате погиб 22-летний пассажир легкового автомобиля. Травмы получили водитель Lada Priora, трое его пассажиров, а также пассажир автобуса. По факту ДТП проводится проверка.