В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания и сообщил о мотивах совершенного преступления

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Следователи СК предъявили обвинение мужчине, который накануне напал на сотрудников полиции в Москве, он признал вину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Следователями столичного СК с фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания и сообщил о мотивах совершенного преступления. Сегодня следствие ходатайствует перед Преображенским районным судом Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

27 августа мужчина, находясь вблизи автозаправочной станции на Щелковском шоссе, кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ "Жилищник". После чего напал с ножом на сотрудников полиции, которые прибыли для его задержания. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). При задержании мужчина не имел при себе документов и говорил на иностранном языке. Однако стало известно, что подозреваемый является уроженцем Саратова и имеет российское гражданство. Кроме того, ранее он отбывал наказание за совершение преступлений против общественной безопасности и государственной власти.