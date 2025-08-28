В Каменско-Днепровском округе несколько домов повреждены при атаке ВСУ

В частности, по Благовещенке нанесли шесть артударов

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали из артиллерии населенные пункты Каменско-Днепровского муниципального округа, повреждены несколько частных домов. Об этом ТАСС сообщили в администрации округа.

"Около 11:00 [мск] вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар кассетным снарядом, начиненный субснарядами типа "колокольчик" по частному дому в селе Великая Знаменка. Повреждены кровля дома, остекление и забор. Около 13:50 [мск] ВСУ атаковали из артиллерии частный дом в Каменке-Днепровской, здание получило серьезные повреждения. Позже два удара были нанесены по двум домам в селе Благовещенка. Один снаряд застрял в кровле, не сдетонировав, вторым снарядом был практически уничтожен частный дом", - сообщили ТАСС в администрации.

Всего по Благовещенке было нанесено шесть артударов.