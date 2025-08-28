Сумма предполагаемых взяток оценивается в несколько десятков миллионов рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под стражу генерального директора Национального медицинского исследовательского центра имени ак. Е. Н. Мешалкина (НМИЦ) Александра Чернявского и его заместителя Артема Пухальского по делу о взятках. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Пухальскому и Чернявскому, которые подозреваются в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде.

Накануне стало известно об обысках, проводимых в связи с возбуждением уголовного дела по ст. 290 УК РФ (взяточничество) в отношении директора НМИЦ и его заместителя. Сумма предполагаемых взяток оценивается в несколько десятков миллионов рублей.

Во время задержания у фигурантов были обнаружены слитки золота, коллекция дорогих часов и деньги - рубли, доллары (85 стодолларовых купюр) и евро.

Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина - одно из крупнейших многопрофильных научных, клинических и образовательных учреждений специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения РФ. Расположен в Новосибирске. Центр известен достижениями в области сердечно-сосудистой хирургии и проведением уникальных операций как в российской медпрактике, так и в мировой.