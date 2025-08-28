СК завел дело против врио начальника военного представительства Минобороны

Дмитрия Мороза подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей при выполнении гособоронзаказа

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении врио начальника 199-го военного представительства Минобороны Дмитрия Мороза, подозреваемого в ненадлежащем исполнении обязанностей при выполнении гособоронзаказа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы контроля качества изготавливаемой продукции Дмитрия Мороза. Он подозревается в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей при выполнении государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2022-2023 годах между государственным заказчиком и АО "Электросигнал" заключен многомиллионный государственный контракт на поставку изделий связи. Контроль за исполнением контракта возлагался на Мороза. В этот период Мороз, халатно относясь к своим обязанностям, подписал документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости и об объемах работ. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.