Калужанина приговорили к 16 годам колонии за интимные переписки с малолетними

Потерпевшими признали восемь детей

КАЛУГА, 28 августа. /ТАСС/. Калужский областной суд вынес приговор 33-летнему дорожному рабочему по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей. Мужчина вступал в интернете в развращающие переписки с детьми, его приговорили к 16 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

"Указанный гражданин признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 5 ст. 132, ч. 3 ст. 135 УК РФ, за которые ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

Подсудимый в 2023 и 2024 годах вел в сети переписку с детьми от 8 до 13 лет из разных регионов России и требовал от них интимные фотографии, потерпевшими признаны восемь детей. Кроме лишения свободы, мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 10 лет.