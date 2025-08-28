Главреда "Тюменской губернии" арестовали по делу о педофилии

Сергей Суразаков находится в следственном изоляторе

ТЮМЕНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Главного редактора общественно-политической газеты "Тюменская губерния" Сергея Суразакова обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Он находится в СИЗО, рассказали ТАСС в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Сергей Суразаков обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, по п. "б" ч. 4 ст. 132, п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ", - сказали там.

Решением Ленинского районного суда Тюмени Суразаков помещен в следственный изолятор до 30 сентября 2025 года. Уточняется, что постановление суда не вступило в законную силу.