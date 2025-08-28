Пятерым из них назначены сроки от 3,5 года до 5 лет, двоим - со штрафами 1 млн рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Суд в Москвы вынес приговор организатору и участникам преступной группы, занимавшейся продажей некачественных лекарственных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Приговором суда организатору преступной группы назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Соучастникам, в зависимости от роли каждого, назначено наказание от 3,5 до 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также в виде лишения свободы условно на различные сроки", - говорится в сообщении.

Злоумышленники признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере).

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Москвы, сроки получили десять человек: Елена Мут, Александр Бочков, Федор Хожаев, Оксана Петровская, Хамит Сафиуллин, Ольга Такушевич, Владислав Криворучко, Екатерина Семенова, Елена Романова и Любовь Фрезе. Пятерым из них назначены сроки от 3,5 года до 5 лет, двоим - со штрафами 1 млн рублей.

Установлено, организованная группа действовала на территории Москвы с конца 2023 года. Участники в нескольких аптечных точках продавали лекарственные препараты без маркировки и нанесения обязательной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Недоброкачественные медикаменты предназначались для людей, страдающих сахарным диабетом, а также применялись не по назначению в целях снижения лишнего веса. "Преступная деятельность процветала при организационной роли Мут, являющейся индивидуальным предпринимателем, и ее супруга, руководившего различными коммерческими организациями, которые для обеспечения возможности осуществления преступной деятельности привлекли к участию в ней остальных подсудимых. Действиями данных лиц совершен неправомерный оборот товаров без маркировки, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на общую сумму более 12 млн рублей", - отметили в надзорном ведомстве.