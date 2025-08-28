Конфликт мог возникнуть из-за имущественных споров или долгов

ЧЕРКЕССК, 28 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Карачаево-Черкесии по факту убийства двух местных жителей. Погибшие получили огнестрельные ранения в ходе конфликта в ауле Верхняя Теберда, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по республике.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по КЧР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов), п. "а", "ж", ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 августа в ауле Верхняя Теберда Карачаевского района произошел конфликт между двумя группами местных жителей. В результате двое его участников получили смертельные огнестрельные ранения. "Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также установление местонахождения и задержание лиц, причастных к ним", - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, конфликт мог возникнуть из-за имущественных споров или долгов, сообщили ТАСС в региональном управлении СК России.

Расследование дела взяла на контроль прокуратура Карачаево-Черкесии.