Угрозы населенным пунктам нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Возгорание сухой растительности произошло на площади 70 га в Республике Крым, сообщили в МЧС России.

"В Крыму горит 70 гектаров ландшафта. Между селами Равнополье и Кольчугино Симферопольского района загорелась сухая растительность. Ветер разгоняет огонь", - говорится в Telegram-канале министерства.

Позже возгорание локализовали.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет. Совместно работают силы и средства МЧС России, республики и администрации муниципалитета - всего 105 специалистов и 29 единиц техники.

В новость внесены изменения (18:02 мск) - добавлена информация о локализации возгорания.