Украинские дроны атаковали автомобили в поселке Малиново и на дороге между селами Белянка и Сурково

БЕЛГОРОД, 28 августа. /ТАСС/. Украинский дрон атаковал автомобиль в поселке Малиново Белгородской области, в результате пострадал мужчина. Еще один мужчина ранен после удара дрона по автомобилю на дороге между селами Белянка и Сурково, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В районе поселка Малиново Волоконовского района движущийся автомобиль подвергся атаке дрона. Ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями ног и рук бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ", - написал он.

Еще один мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму от удара дрона по автомобилю в Шебекинском округе на участке автодороги между селами Белянка и Сурково. "Бригада СМП доставила его в Шебекинскую ЦРБ. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - добавил Гладков.