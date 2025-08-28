Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Пять человек, в том числе четверо детей в возрасте от 6 до 12 лет, пострадали в ДТП в Чехове. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

"Примерно в 16:17 в деревне Змеевка произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1987 г. р., управляя автомобилем "Пежо", не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП водитель и четверо несовершеннолетних в возрасте от 6 до 12 лет получили телесные повреждения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.