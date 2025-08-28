Мужчина получил ранения в результате детонации украинского дрона в Шебекине

БЕЛГОРОД, 28 августа. /ТАСС/. Мужчина получил ранения в результате детонации украинского дрона в Шебекине Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино в результате детонации дрона ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и баротравмой бригада скорой доставила в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода", - проинформировал глава региона.

Также в Шебекине дрон атаковал припаркованный автомобиль - у транспортного средства повреждены остекление, кузов и кабина. Село Новая Таволжанка подверглось артобстрелу, в результате различные повреждения зафиксированы в пяти частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли, заборы и надворные постройки. "Кроме того, в селе от удара дрона поврежден легковой автомобиль. В селе Муром вследствие атак двух беспилотников огнем поврежден частный дом. Еще в одном доме повреждены остекление, кровля, фасад, забор и надворная постройка", - сообщил Гладков.

В Белгородском районе в селе Никольское в результате атаки БПЛА поврежден коммерческий объект. В селе Ясные Зори от атаки беспилотника в двух соцобъектах выбиты окна и поврежден фасад, в селе Таврово в результате падения обломков от сбитого БПЛА выбито стекло легкового автомобиля. "Сельхозпредприятие в селе Красный Октябрь атаковано беспилотником - повреждена кровля одного из помещений", - написал губернатор.

В городе Новый Оскол в результате детонации беспилотника повреждено одно из помещений коммерческого предприятия. В Валуйском округе в селе Соболевка дрон нанес удар по частному дому - выбиты окна и поврежден фасад, также осколками посечены два легковых автомобиля. "В селе Казинка FPV-дрон ударил по коммерческому объекту, вследствие чего загорелось одно из оборудований. Силами добровольной пожарной дружины очаг возгорания ликвидирован", - сообщил глава региона.

В Борисовском районе село Березовка атаковано тремя беспилотниками - повреждены частный дом и два легковых автомобиля. "В селе Грузское от детонации дрона посечен забор частного домовладения. В поселке Борисовка в результате атаки беспилотника повреждена линия электропередачи. В селе Беленькое от ударов двух беспилотников огнем повреждена кровля ангара, а также сгорели пять грузовых автомобилей и один легковой", - проинформировал губернатор.