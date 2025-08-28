Также на территории региона объявили угрозу атаки БПЛА

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Режим воздушной опасности введен на территории Липецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.

Также на территории региона объявили угрозу атаки БПЛА.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

В новость были внесены изменения (21:30 мск) - добавлена информация об угрозе атаки БПЛА.