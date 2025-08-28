Также из-за сбросов взрывных устройств повреждены четыре гражданских автомобиля и два автомобиля спецслужб

БРЯНСК, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удар по сельхозтехнике в селе Алешковичи Брянской области, ранен водитель. Также в селе Воронок после атаки дронов пострадал мужчина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"Киевский режим с помощью FPV - дронов атаковал сельхозтехнику в селе Алешковичи Суземского района. В результате преступных действий укронацистов, к сожалению, ранен водитель "Камаза". Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - сообщил губернатор.

В результате сброса взрывных устройств повреждены грузовой автомобиль и трактор.

Также удар украинских дронов нанесен по селу Воронок Стародубского муниципального округа, легкие ранения получил мирный житель. "Мужчин доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - проинформировал губернатор.

В результате сбросов взрывных устройств повреждены четыре гражданских автомобиля и два автомобиля спецслужб. "Работают оперативные и экстренные службы", - добавил губернатор.