Они были размещены на проспекте Петра I в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 28 августа. /ТАСС/. Неизвестные осквернили несколько портретов участников специальной военной операции, размещенных на проспекте Петра I в Махачкале. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы города Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале.

"Сегодня ко мне поступила информация о том, что на проспекте Петра I совершен акт вандализма. Неизвестные осквернили портреты участников специальной военной операции, размещенные в знак памяти и уважения к их подвигу. Несколько полотен с фотографиями героев были изрисованы. Этот поступок не просто хулиганство, а глубокое оскорбление не только воинов, отдавших свои жизни, но их семей, всех жителей города", - написал он.

По словам Салавова, поврежденные фотографии будут заменены на новые. На месте работают правоохранительные органы.