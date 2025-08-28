Мужчина осквернил один из элементов военной техники парка Памяти и Славы города Новомосковска

ТУЛА, 28 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту осквернения памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в Новомосковске Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

"По данному факту территориальным следственным отделом по г. Новомосковск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение, осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о том, что в парке Памяти и Славы города Новомосковска, являющимся мемориальным комплексом воинам, павшим во времена Великой Отечественной войны, мужчина осквернил один из элементов военной техники парка. "Ход расследования уголовного дела и установление всех обстоятельств произошедшего поставлен на контроль лично руководителем следственного управления Владимиром Владимировичем Усовым", - отметили в пресс-службе.