Пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка отметил, что пилот погиб

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Истребитель F-16 разбился в городе Радом в Польше при подготовке к авиашоу, погиб пилот. Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка.

"Трагедия в Радоме, самолет F-16 разбился при подготовке к авиашоу. К сожалению, пилот погиб", - написал он в X. Глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш направляется к месту крушения, добавил Шлапка.

Как видно на видеозаписях, сделанных свидетелями катастрофы, пилот, выполняя маневр "мертвая петля", не справился с управлением и самолет упал на взлетно-посадочную полосу, которая в результате получила серьезные повреждения. Экстренные службы получили информацию об инциденте в 19:27 по местному времени (20:27 мск), сообщают местные СМИ. Отмечается, что F-16 использовался польской командой Tiger Demo и приписан к 31-й базе тактической авиации польских ВВС. Как подчеркивает Объединенное командование ВС Польши, кроме пилота, в результате катастрофы никто не пострадал.

Из-за происшествия авиашоу, которое проводится раз в два года и должно было состояться 30-31 августа, было отменено.