В Архангельске тушат пожар на судне "Пур-Наволок"

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Архангельской области, погибших и пострадавших нет

АРХАНГЕЛЬСК, 29 августа. /ТАСС/. Возгорание тушат на судне "Пур-Наволок" в Архангельске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области.

"По прибытии первого подразделения в 23:10 [мск 28 августа] зафиксирован сильный дым из трюма, происходило горение груза на площади 125 квадратных метров. В 23:13 объявлен повышенный ранг пожара. Экипаж эвакуировался самостоятельно. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Это крановое сухогрузное судно типа СТ, год постройки 1989, дедвейт 2 714 тонн, длина 89,12 м.

Для ликвидации пожара задействованы подразделения МЧС России. В 00:43 пожар был локализован, в 00:53 ликвидация открытого горения. Работы по тушению пожара продолжаются.