ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Возгорание произошло на полигоне отходов в Находке Приморского края, сообщает пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. Директору организации внесено представление.

"Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка информации о возгорании объекта размещения твердых бытовых отходов в Находкинском городском округе. Организация, эксплуатирующая полигон, не приняла мер, направленных на недопущение возгорания полигона отходов. Ликвидация возгорания на контроле природоохранного прокурора", - говорится в сообщении. При этом площадь возгорания не уточняется.

Директору компании "Чистый город" природоохранный прокурор внес представление. Также руководителю направлено требование о явке в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований об охране окружающей среды при размещении отходов производства и потребления) и ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС Приморского края, по информации начальника полигона, открытого горения сейчас не наблюдается, но происходит тление полигона. При этом, использованию тяжелой техники для ликвидации возгорания препятствуют размытые дождями подъездные пути. Техника пока не сможет проехать.