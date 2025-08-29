В Якутии действуют 30 лесных пожаров

К тушению привлечены 444 человек и 8 единиц техники

ЯКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади свыше 15 тыс. га, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На начало суток действуют 30 лесных пожаров на площади 15 065,7 га на территориях Верхоянского, Вилюйского, Верхнеколымского, Кобяйского, Жиганского, Ленского, Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Олекминского, Оленекского, Усть-Алданского, Хангаласского, Среднеколымского и Томпонского районов. Из них локализованы три пожара на площади 75,7 га", - говорится в сообщении.

К тушению пожаров привлечены 444 человек и 8 единиц техники. На авиапатрулирование запланировано применение 13 воздушных судов, на тушение - семи. За прошедшие сутки ликвидированы три лесных пожара на площади, пройденной огнем, 7,7 га.

С начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидированы 340 лесных пожаров на площади 160 638,3 га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Якутии установлен особый противопожарный режим. Режим ЧС в лесах введен на территории Мирнинского района.