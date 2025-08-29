В Приангарье мужчину приговорили к условному сроку за хищение 47 кг золота

Он вместе со знакомым прятал драгоценный металл под одеждой и выносили с территории золотодобывающего предприятия

ИРКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Баяндаевский районный суд приговорил бывшего доводчика золотодобывающего предприятия к 4 годам условно за кражу золота общей массой свыше 47 кг. Мужчина вместе со знакомым прятал драгоценный металл под одеждой и выносили с территории участка, сообщает прокуратура Иркутской области.

"Баяндаевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Иркутского района. Он признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов). <…> Суд признал подсудимого виновным в преступлениях, назначив ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в июне 2023 года подсудимый работал доводчиком золотодобывающего предприятия и имел доступ к самородному золоту. Он вступил в сговор со знакомым, работавшим на этом же предприятии. "Согласно договоренности во время вахты они прятали драгоценный металл под одеждой и выносили с территории участка месторождения "Урочище Сайлык" в Республике Саха (Якутия). Похищенное помещали в тайник, расположенный в лесном массиве поселка Нелькан Оймяконского района. С июня по август 2023 года мужчины похитили золото общей массой свыше 47 кг", - пояснили в ведомстве.

Также следствие выяснило, что для реализации драгметалла мужчины вошли в состав преступной группы, организованнрй доводчиком с другого месторождения. "В январе 2024 года трое мужчин перевезли в селе Баяндай Иркутской области в заранее подготовленном газобаллонном оборудовании автомобиля Toyota Land Cruiser Prado более 128 кг самородного золота стоимостью свыше 668 млн рублей. Противоправная деятельность выявлена, пресечена и расследована сотрудниками УФСБ России по Иркутской области. В отношении его соучастников группы уголовные дела находятся на рассмотрении в этом же суде", - пояснили в прокуратуре.