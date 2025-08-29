Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, предварительно, пострадавших нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Спасатели тушат пожар в складском помещении в Екатеринбурге на площади 200 кв. м, предварительно, пострадавших нет. Происходит горение мебельной и текстильной продукции, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Утром 29 августа в экстренные службы Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Екатеринбург, ул. Окружная, 5. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание на территории складского здания. По оперативной информации, площадь пожара составляет 200 метров квадратных", - сказано в сообщении.

Отмечается, что происходит горение мебельной и текстильной продукции на первом этаже. Предварительно, пострадавших нет. "Пожар локализован на площади 200 кв. метров", - добавили в пресс-службе.