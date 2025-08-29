Мужчина доставлен в больницу

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Медведь напал на человека в Приморском крае недалеко от поселка Шумный, сообщили ТАСС в экстренных службах региона. Мужчина доставлен в Кавалеровскую районную больницу.

"Подтвердилась информация о нападении медведя на человека в 400 м от поселка Шумный. Гималайский медведь после стычки ушел, а пострадавший мужчина доставлен в Кавалеровскую районную больницу. Он в сознании", - сообщил собеседник агентства.

Как пояснил ТАСС директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, основная версия нападения - внезапная встреча грибника с хищником. "Судя по всему, они незаметно друг для друга оказались в опасной близости, и оба сильно испугались, обнаружив друг друга", - рассказал эксперт.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, нападение произошло, когда мужчина отправился в лес за грибами. При поступлении в больницу состояние пострадавшего было тяжелым, сейчас оно оценивается как стабильное. Мужчине оказывается вся необходимая помощь, его вакцинировали от столбняка и бешенства. Перевод в другие медучреждения не требуется.