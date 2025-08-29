Они подожгли спортивный клуб, сообщили в УФСБ по Забайкальскому краю

ЧИТА, 29 августа. /ТАСС/. Пятерых мужчин приговорили к лишению свободы на сроки от 7 лет 8 месяцев до 13 лет за совершение террористического акта. Они подожгли спортивный клуб в Чите, сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

"2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор пятерым гражданам России за совершение террористического акта и покушение на совершение диверсии. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 30 п. "А", ч. 2 ст. 205, ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 281, ч. 1 ст. 281.1 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы на срок от 7 лет 8 месяцев и до 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима соответственно", - говорится в сообщении.

Как установили сотрудники УФСБ и СУ СК по Забайкальскому краю, один из фигурантов дела, используя иностранный мессенджер, вступил в переписку с неизвестным. Тот предложил за вознаграждение в интересах Украины совершить террористический акт в отношении спортивного клуба "Островский 13" в Чите. Мужчина получил необходимые инструкции и привлек своего друга в качестве сообщника.

Во время оперативно-разыскных мероприятий были установлены дополнительные связи преступников, причастных к совершению террористических актов на территории Забайкальского края. Кроме того, установлено, что подозреваемые по заданию украинских кураторов планировали совершить поджог еще двух объектов: базовой станции и спортивного клуба.

Как уточнили в пресс-службе СК России, приговор был вынесен троим забайкальцам 19, 20 и 23 лет, а также 18-летнему жителю Приморского края и 19-летнему жителю Хабаровского края. Жители Приморья и Хабаровска в 2024 году также подожгли станцию связи в Биробиджане.

Помещение спортивного клуба "Островский 13" в Чите, в котором обучали различным единоборствам детей и взрослых, сгорело в ночь с 30 на 31 мая 2024 года. Вскоре была озвучена версия о намеренном поджоге здания. По поручению губернатора Забайкалья Александра Осипова помещение было оперативно восстановлено. В сентябре 2024 года спортивный клуб открылся после ремонта.