Это решение было принято после нападения животного, которое привело к гибели человека

ЯКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Власти Якутии приняли решение о регулировании численности бурого медведя после гибели человека в Среднеколымском районе в результате нападения животного. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"28 августа в Среднеколымском районе произошел трагический случай: в результате нападения медведя погиб мужчина. В связи с произошедшим Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) выдало разрешение на регулирование численности бурого медведя в данном районе", - говорится в сообщении.

Выдано соответствующее разрешение бригаде охотников, которые выехали на место для проведения мероприятий по регулированию численности популяции.