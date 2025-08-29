Из-за дождей произошел значительный размыв грунтовой дороги, сообщили в сети природных парков "Вулканы Камчатки"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 августа. /ТАСС/. Проезд в район Авачинского перевала на Камчатке закрыт из-за дождей, сообщили ТАСС в сети природных парков "Вулканы Камчатки".

"Из-за дождей произошел значительный размыв грунтовой дороги, проходящей по руслу реки Сухая. Этот путь является единственной автомобильной дорогой к Авачинскому перевалу", - рассказали в сети природных парков.

Циклон подошел к берегам Камчатки в ночь на 28 августа. Он принес на полуостров порывистый ветер и дождь.

Авачинский перевал - перешеек между двумя вулканами, Авачинским и Корякским. В верхней точке этого перевала расположена экструзия Верблюд - скальный массив с двумя вершинами, образовавшийся в результате извержений.