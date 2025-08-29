Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, пострадавших и повреждений нет

ТУЛА, 29 августа. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

"В ходе боевой работы по защите воздушного пространства нашего региона подразделения ПВО Минобороны России в течение прошедшей ночи уничтожили еще два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - написал он.

Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее Миляев сообщал, что подразделения ПВО Минобороны России, отражая воздушную атаку ВСУ, уничтожили два украинских беспилотника.