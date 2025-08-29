На 33-м км МКАД произошло ДТП с участием нескольких машин

Движение в районе происшествия затруднено, сообщили в столичном департаменте транспорта

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. ДТП с участием нескольких машин произошло в Москве на внутренней стороне 33-го км МКАД. В связи с этим движение в районе происшествия затруднено, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 33-го км МКАД (перед пересечением с Варшавским шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении.

Водителей просят выбирать пути объезда.