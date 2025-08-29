Авария произошла 28 августа на пересечении улиц Лукашевича и Крупской

ОМСК, 29 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса в Омске увеличилось до семи человек. Об этом говорится в сообщении УМВД по области.

ДТП произошло в 28 августа. Тогда сообщалось о шести пострадавших, в том числе двух несовершеннолетних.

"В результате ДТП травмы получили семь человек - водитель иномарки и автобуса, а также пять его пассажиров: 16-летняя девушка и 17-летний юноша, три женщины. Водитель Toyota госпитализирован, остальные - после осмотра медиков отпущены на амбулаторное лечение", - сказали в ведомстве.

ДТП произошло вечером в четверг на перекрестке улиц Лукашевича и Крупской. Автомобиль Toyota RAV4 под управлением 46-летнего водителя при повороте направо выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Vesta, после этого произошло столкновение с автобусом ЛиАЗ, за рулем которого находился 44-летний мужчина.

Находившийся за рулем иномарки житель Омска имеет 13 лет водительского стажа, за последние два года он 13 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Сейчас в отношении мужчины вынесено определение о заведении дела об административном правонарушении.