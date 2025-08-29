Площадь возгорания достигла 70 га

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали крупный пожар в районе сел Равнополье и Кольчугино Симферопольского района Крыма. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Пожар ликвидирован (в Симферопольском районе Крыма - прим. ТАСС)", - проинформировали там.

Ранее в МЧС России сообщили, что произошло возгорание сухой растительности. Площадь пожара достигла 70 га. Быстрому распространению огня способствовала жаркая, сухая и ветреная погода. Пожар был локализован.

В тушении были задействованы пожарно-спасательные подразделения МЧС России, аэромобильная группировка ГУ МЧС Республики Крым и силы администрации.