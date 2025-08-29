Каннабис выращивали недалеко от деревни Плешкино

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более 200 кг дикорастущей конопли обнаружили и уничтожили полицейские под Чеховым в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Неподалеку от деревни Плешкино сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков обнаружили произрастание каннабиса на участке 34 сотки. Проведенное исследование подтвердило, что изъятые растительные образцы содержат психоактивное вещество тетрагидроканнабинол и пригодны для изготовления наркотического средства марихуаны", - сообщила она.

По словам Петровой, путем скашивания и сжигания полицейские полностью ликвидировали очаг дикорастущей конопли. "По предварительным подсчетам, уничтожено более сотни кустов общим весом свыше 200 килограммов", - сказала Петрова.