При передаче 1 млн рублей двух фигурантов задержали с поличным, третьего поймали на территории Воронежской области

ЛУГАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Силовики задержали предпринимателей из Луганской Народной Республики, предлагавших взятку в 6 млн рублей сотруднику УФСБ России по региону. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.

По ее словам, трое предпринимателей ЛНР пытались дать взятку сотруднику УФСБ России по региону, чтобы "сотрудники МВД в дальнейшем приняли процессуальное решение" и они избежали уголовной ответственности. Сотруднику ФСБ они предложили взятку в размере 6 млн рублей. При передаче 1 млн рублей двух коммерсантов задержали с поличным, третьего - на территории Воронежской области.

"Следственным управлением СК России по Луганской Народной Республике по результатам мероприятий, проведенных во взаимодействии с коллегами из республиканского управления ФСБ России, возбуждено уголовное дело в отношении трех руководителей коммерческих организаций. Они обвиняются в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). <…> Следователем Сватовского межрайонного следственного отдела изъяты денежные средства, которые явились предметом взятки, проведен тщательный осмотр места преступления, назначены необходимые экспертизы. Все три фигуранта задержаны и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Марковская.

Расследование уголовного дела продолжается.